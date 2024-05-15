В Японии зафиксировали всплеск заболеваемости опасной инфекцией NHK: в Японии зафиксировали вспышку гемолитической стрептококковой инфекции

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Рекордный рост числа случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией зафиксировали в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные Национального института инфекционных заболеваний. В период с 1 января по 5 мая в стране зарегистрировали 801 случай заражения, что в 2,76 раза превышает показатели за аналогичный период 2023 года.

За весь 2023 год в Японии гемолитической стрептококковой инфекцией заразился 941 человек — этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. Эксперты устанавливают причины столь активного распространения заболевания. Они отмечают, что после ослабления коронавирусных ограничений также выросло число заражений фарингитом, который вызван тем же типом бактерий.

Возбудителем заболевания являются гемолитические стрептококки группы А, чаще всего его обнаруживали у людей старше 30 лет. Инфекция в запущенных случаях может привести к некрозу и смерти.

Ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева ранее предупредила, что системная красная волчанка (СКВ) является непредсказуемым в своем течении заболеванием. По ее словам, при СКВ встречается системное поражение органов и тканей, а также многообразие клинических проявлений. Врач отметила, что болезнь может начинаться с одного или двух симптомов, но для волчанки характерно полиорганное поражение, поэтому могут страдать кожа, слизистые, опорно-двигательный аппарат, легкие, почки, сердечно-сосудистая и нервная системы.