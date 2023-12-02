Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в двух преступлениях СКР обвинил экс-министра транспорта Чувашии Осипова в превышении полномочий

Фото: mintrans.cap.ru

Владимир Осипов

Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также организации неправомерного оборота средств платежей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. На допросе бывший чиновник полностью признал свою вину и дал показания в отношении соучастника. Противозаконные действия осуществлялись в 2022 году.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей), — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в декабре прошлого года обвиняемый, занимая пост министра, «из корыстной и личной заинтересованности» заключил контракт на разработку проекта по капитальному ремонту и обслуживанию одной из дорог в Чебоксарах с компанией, которую возглавлял его знакомый. Однако по факту эта фирма не отвечала требованиям тендера. Ущерб региональному бюджету оценили в более чем 7 млн рублей.

В том же году Осипов организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения для перевода средств на цели, не связанные с профильным контрактом. Эта транзакция была вовремя заблокирована региональным Минфином.

В СКР добавили, что допросы Осипова проводились в присутствии его адвокатов. В расследовании преступных схем принимали участие сотрудники ФСБ и экономической безопасности МВД. Решается вопрос об избрании бывшему транспортному министру Чувашии меры пресечения.

Ранее в Чувашии «прославился» другой экс-чиновник — Михаил Игнатьев, который руководил республикой. На торжественном мероприятии в честь Дня российской печати он заявил, что не принимает необоснованную критику со стороны прессы, призвав «мочить» сотрудников СМИ. Вскоре Игнатьев был отстранен от занимаемой должности указом президента России в связи с утратой доверия.