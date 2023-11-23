«Нет денег — ходи пешком»: составлен список самых дерзких фраз чиновников Депутат Колесников призвал россиян ходить пешком, если нет денег на проезд

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Депутат из Екатеринбурга Александр Колесников призвал поднять тарифы на общественный транспорт и обосновал инициативу словами «не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком». Какие еще заявления делали российские чиновники, которые вызвали резонанс в обществе?

«Вам государство ничего не должно»

В 2018 году директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких в ходе встречи со старшеклассниками и студентами в Кировограде заявила, что государство «ничего не должно подрастающему поколению».

Такими словами чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в муниципалитете.

«На сегодняшний день складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала Глацких.

Позднее она извинилась за свое заявление, пояснив, что фраза была вырвана из контекста.

«Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание», — говорила чиновница.

Фото: ТАСС

«С утра до вечера критикуют»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в январе 2020 года на торжественном мероприятии в честь Дня российской печати заявил, что не принимает необоснованную критику со стороны прессы.

«Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов. Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить», — заявил глава региона.

В этом же месяце Игнатьев был отстранен от занимаемой должность указом президента России в связи с утратой доверия.

«С этого года вводим нормативы для половой жизни»

В январе 2014 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал журналистам, что в партии вводится «норматив на половую жизнь».

«И с этого года вводим нормативы для половой жизни: раз в квартал. Под влиянием порнографии, порнокассет и разных таких фильмов фривольных у молодого поколения вырабатывается норма: чем больше, тем лучше. Чем реже, тем лучше. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Стандарт: раз в квартал — 3–4 раза в год достаточно», — выразил уверенность Жириновский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Макарошки стоят всегда одинаково»

Министр труда Саратовской области Наталья Соколова в 2018 году в беседе с депутатом областной думы Николаем Бондаренко предложила жителям региона питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц. Об этом она заявила, когда речь зашла о повышении прожиточного минимума: чиновница предложила увеличить его в 2019 году на 288 рублей, но народный избранник счел такую сумму недостаточной.

«Я 20 лет не ем мясо. Надо использовать сезонные наши овощи и фрукты. В каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают. А макарошки всегда стоят одинаково», — сказала Соколова.

После этого Бондаренко решил провести эксперимент и месяц питаться на 3,5 тыс. рублей.

«Эта страшная штука должна способствовать разгону людей»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с мэром региональной столицы в 2020 году заявил, что дезинфицирующие средства, работающие по принципу тумана, нужно использовать против нарушителей самоизоляции — меры для недопущения распространения коронавируса.

«Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, чтобы они думали: „Ай-ай, ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят“», — сказал Артамонов.

Слова губернатора не были публичными, однако кто-то записал беседу чиновников и опубликовал в Сети.

«Денег нет, но вы держитесь»

В 2016 году премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в Крым встретился с жителями полуострова. Тогда пенсионерка пожаловалась главе кабмина на маленькую пенсию.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

«Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал Медведев.

Позднее президент Владимир Путин прокомментировал высказывания главы правительства.

«Я не видел, чтобы Дмитрий Анатольевич говорил по этому поводу. Всегда можно или из контекста как такового взять какую-то фразу, либо взять из того общего разговора: тоже по словам все может совпадать, но по духу смысл может как-то иначе смотреться», — сказал Путин.

Читайте также:

«Ума нет»: в Госдуме ответили призвавшему поднять тарифы на проезд депутату

Экс-чиновница Глацких заявила, что стала «мягче» после скандала

СВО, мобилизация, мировая война: какие предсказания Жириновского сбываются