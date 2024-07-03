Экс-мэра российского города заподозрили в получении взятки Экс-мэра Нового Уренгоя Воронова задержали по подозрению во взяточничестве

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Андрей Воронов

Бывшего мэра Нового Уренгоя — крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа — Андрея Воронова задержали в Москве по подозрению в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Собеседник агентства отметил, что сейчас с чиновником проводятся следственные действия, с ним задержали еще троих. На прошлой неделе он объявил о своей отставке.

В Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, — сказали в органах.

Позже стало известно, что мужчину арестовали до 1 сентября. По версии следствия, Воронов получил взятку в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в обмен на покровительство предприятия.

Воронов объявил о решении сложить полномочия 28 июня. Он занимал эту должность с октября 2020 года. В своем Telegram-канале экс-мэр отметил, что провел «четыре мощных года» на этом посту, и добавил, что впереди его ждут новые задачи.

Он отметил, что город продолжит развиваться прежними ускоренными темпами, и назвал имя нового градоначальника. Им стал экс-глава Пуровского района Антон Колодин.

18 июня главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова, который обвиняется во взяточничестве, отправили под домашний арест. С 8 мая чиновник содержался под стражей, теперь до 27 июня он будет находиться дома.