Экс-игрок «Зенита» нашел голые фото девушки и потребовал от нее 4 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Одинцово задержали 26-летнего экс-игрока волейбольной команды «Зенит-Казань» Александра Хрипуна, который вымогал у девушки 3,8 млн рублей за удаление нюдсов, сообщает пресс-служба УМВД столицы. Девушка деньги перевела, но фото остались в Сети. Тогда девушка обратилась в полицию.

Злоумышленник на одном из сайтов в сети Интернет нашел интимные фотографии 23-летней заявительницы. Под предлогом удаления с сайта сведений, порочащих ее честь и достоинство, он связался с девушкой в мессенджере и убедил ее перевести денежные средства на общую сумму 3 800 000 рублей, заранее зная, что никаких операций на сайте произвести он не сможет. Впоследствии обещанная информация с сайта удалена не была, и девушка обратилась в полицию, — сообщили в полиции.

Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что в июле 2022 года подозреваемый по такой же схеме развел девушку на 30 млн рублей. До этого по мошеннической статье его судили в 2018 году.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 20-летнего студента, подозреваемого в шантаже 15-летнего школьника. Молодой человек в переписке вымогал у подростка интимные фотографии. Переписку обнаружила мать школьника и обратилась в полицию.