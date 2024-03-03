Молодого педофила-рецидивиста задержали в Петербурге 20-летний педофил вымогал у подростка интимные фото в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала 20-летнего студента, подозреваемого в шантаже 15-летнего школьника, передает 78.ru. Молодой человек в переписке вымогал у подростка интимные фотографии. Переписку обнаружила мать школьника и обратилась в полицию.

В телефоне подозреваемого нашли переписки с другими несовершеннолетними такого же характера. При этом ранее студент уже обвинялся в распространении детской порнографии, но на тот момент ему самому было 17 лет, поэтому реального срока он не получил.

В отношении подозреваемого завели дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Его поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Архангельске 38-летний местный житель пять лет совращал приемных дочерей. Пострадавшим девочкам 12, 9 и 5 лет. Они, по данным канала, рассказали о домогательствах приемного отца социальному педагогу в школе, мужчина удочерил детей своей супруги в 2019 году. Девочки решились рассказать о преступлениях отчима только после того, как с матерью съехали от него.

Ране психиатр Михаил Тетюшкин в подкасте NEWS.ru рассказал, как понять, что к ребенку приставали взрослые, и как помочь жертве. По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, за последний год более 100 тысяч преступлений в России было совершено против несовершеннолетних.