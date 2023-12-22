Экс-главу ПФР по Красноярскому краю отправили в колонию за взятки Экс-главу ПФР Красноярского края Майбороду приговорили к 12,5 годам тюрьмы

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Денис Майбород

Бывшего главу пенсионного фонда по Красноярскому краю Дениса Майбороду приговорили к 12,5 годам лишения свободы, сообщила региональная прокуратура. Суд признал его виновным в получении взяток на сумму 18 млн рублей, а также в растрате свыше 100 млн рублей в 2015 и 2017 годах.

В 2015 и 2017 годах Майборода вместе со своим заместителем растратил денежные средства Пенсионного фонда при заключении госконтрактов на приобретение нежилых помещений по завышенной стоимости. Государству был причинен ущерб на сумму более 100 млн рублей. Также бывший руководитель при посредничестве заместителя получил взятки в размере более 18 млн рублей от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении таких контрактов, — говорится в сообщении.

Майборода вину не признал. Помимо тюремного срока, его также обязали выплатить штраф в размере 1,3 млн рублей. Кроме того, ему теперь запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 14 лет.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил главу МЧС по Самарской области в СИЗО до 15 февраля 2024 года. Он и другие фигуранты дела обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.