Главу МЧС по Самарской области арестовали Главу самарского МЧС Бойко арестовали до 15 февраля

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Олег Бойко

Басманный суд Москвы отправил главу МЧС по Самарской области генерал-майора Олега Бойко в СИЗО до 15 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Он и другие фигуранты дела обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Постановлениями Басманного районного суда города Москвы от 19 декабря 2023 года в отношении обвиняемых Бойко Олега Васильевича, Гущина Яна Сергеевича, Тютюнник Елены Сергеевны избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, до 15 февраля 2024 года, — указала пресс-служба.

Гущин и Тютюнник являются руководителями группы компаний «Витязь», они занимались вопросами пожарной безопасности. Вместе с Бойко их обвиняют также по статье о даче взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщил, что всех фигурантов арестовали одновременно. По словам политика, Бойко оказывал руководителям «Витязя» покровительство за взятки. Кроме того, по информации Хинштейна, в ходе обысков в офисе компании была изъята черная бухгалтерия, подтверждающая регулярные передачи взяток генералу.