Экс-глава района Якутии пойдет под суд за растрату бюджета В отношении экс-главы района в Якутии возбудили уголовное дело за растрату денег

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Таттинского района в Якутии из-за строительства здания культурного центра без торгов, сообщила Lenta.ru пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). Там отметили, что экс-чиновник обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. В отношении него также расследуется уголовное дело о растрате бюджетных средств.

Уточняется, что в апреле 2021 года обвиняемый без проведения торгов заключил контракт с подрядчиком на строительство здания культурного центра. Зная о нарушениях, он все равно распорядился перечислить фирме 50,6 миллиона рублей. Позднее контракт расторгли, строительство застопорилось, но деньги возвращены не были.

Ранее троих офицеров отдела «М» ФСБ России обвинили в получении взяток на общую сумму более чем в пять миллиардов рублей. Двое фигурантов дела заключили сделку со следствием и находятся под домашним арестом, третий — под стражей. Расследование ведет Главное управление СК РФ.

До этого замглавы отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии Сергея Зуева отправили под арест до 25 февраля 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размере. Если Зуева признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком более чем на 10 лет. Чиновник работал в отделе, в который входят наиболее элитные подразделения Росгвардии.