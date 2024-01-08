Офицеров особого отдела ФСБ обвинили в получении взяток на 5 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Троих офицеров отдела «М» ФСБ России обвинили в получении взяток на общую сумму более чем в пять миллиардов рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Двое фигурантов дела заключили сделку со следствием и находятся под домашним арестом, третий — под стражей. Расследование ведет Главное управление СК РФ.

Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении трех сотрудников управления «М» ФСБ Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей, — сказал собеседник агентства.

По словам источника, Ушакову дополнительно предъявили обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. Он находится в СИЗО. В 235-м гарнизонном военном суде подтвердили, что Манышкин и Царев находятся под домашним арестом.

Отдел «М» был сформирован в 1999–2000 годах. В его обязанности входит контрразведывательное обеспечение и борьба с коррупцией в государственных структурах, включая Верховный суд, Генпрокуратуру, СК и другие.

Ранее замглавы отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии Сергея Зуева отправили под арест до 25 февраля 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размере. Если Зуева признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком более чем на 10 лет. Чиновник работал в отделе, в который входят наиболее элитные подразделения Росгвардии.