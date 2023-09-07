Экгибиционист в Челябинске ежедневно смущает студентов из общежития танцами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студенты Южно-Уральского технического колледжа в Челябинске жалуются, что практически каждый вечер под их окнами неизвестный молодой человек танцует в обнаженном виде и подсвечивает гениталии фонариком. Видео с танцами эксгибициониста опубликовал Telegram-канал «Наш Челябинск».

Старшекурсники сообщают, что стриптиз происходит у здания периодически последние четыре года, но с 1 сентября молодой человек устраивает перформансы с подсветкой ежедневно.

Ранее полиция начала проверку жалоб жителей поселке Металлострой в Санкт-Петербурге из-за мужчины, который выпрыгивал из кустов на женщин и показывал им гениталии. По описаниям пострадавших, мужчине на вид лет 45, он одет в белую футболку и темные штаны. На голове лысина, а за спиной туристический рюкзак цвета хаки.

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