Екатеринбурженка вывела ребенка на мороз без обуви в целях воспитания

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Жительница Екатеринбурга вывела сына на мороз в одних носках, сообщает издание E1. По его информации, женщина таким образом хотела воспитать сына. Со слов очевидцев, она кричала, что мальчик слишком долго гулял с собакой, у которой замерзли лапы.

Она сильно ругалась из-за собаки, матом, что он долго выгуливал ее, у нее же лапы замерзли. Говорила: «Для чего мы тебе ее подарили, чтоб ты угробил ее?» — рассказала прохожая.

Очевидцы также отметили, что ребенок плакал. По их словам, он жаловался, что «ноги отпадут». На это женщина отвечала, что он просто заболеет. Издание отметило, что мать с сыном прошли примерно 15 метров около дома, после чего вернулись домой. Местные жители уже обратились в органы опеки.

Ранее сообщалось, что жителя Екатеринбурга с пятилетним ребенком высадили на мороз из поезда. Мужчина рассказал, что он забыл взять паспорт, но предъявил документ в электронном виде через портал «Госуслуги». Несмотря на это, начальник поезда отказалась принимать документы в таком виде. Когда между начальницей поезда и мужчиной разгорелся конфликт, она вызвала правоохранителей. Сотрудники полиции также стали выгонять его с дочерью из поезда. По словам пострадавшего, он намерен обращаться в суд.