Жительница Екатеринбурга вывела сына на мороз в одних носках, сообщает издание E1. По его информации, женщина таким образом хотела воспитать сына. Со слов очевидцев, она кричала, что мальчик слишком долго гулял с собакой, у которой замерзли лапы.

Она сильно ругалась из-за собаки, матом, что он долго выгуливал ее, у нее же лапы замерзли. Говорила: «Для чего мы тебе ее подарили, чтоб ты угробил ее?»рассказала прохожая.

Очевидцы также отметили, что ребенок плакал. По их словам, он жаловался, что «ноги отпадут». На это женщина отвечала, что он просто заболеет. Издание отметило, что мать с сыном прошли примерно 15 метров около дома, после чего вернулись домой. Местные жители уже обратились в органы опеки.

Ранее сообщалось, что жителя Екатеринбурга с пятилетним ребенком высадили на мороз из поезда. Мужчина рассказал, что он забыл взять паспорт, но предъявил документ в электронном виде через портал «Госуслуги». Несмотря на это, начальник поезда отказалась принимать документы в таком виде. Когда между начальницей поезда и мужчиной разгорелся конфликт, она вызвала правоохранителей. Сотрудники полиции также стали выгонять его с дочерью из поезда. По словам пострадавшего, он намерен обращаться в суд.

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