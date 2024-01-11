Екатеринбуржца с пятилетним ребенком высадили из поезда в мороз

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Жителя Екатеринбурга с пятилетним ребенком высадили из поезда Приобье — Екатеринбург в мороз. Мужчина рассказал «360», что он забыл взять паспорт, но предъявил документ в электронном виде через портал «Госуслуги». Несмотря на это начальник поезда отказалась принимать документы в таком в таком виде.

Пришла начальник поезда Ксения. Я начал ей объяснять, что оставил документы в машине в Екатеринбурге, но они есть в электронном виде. Она наотрез отказалась смотреть в смартфоне и на билеты, и на паспорт. Сказала уходить, — отметил екатеринбуржец.

Когда между начальницей поезда и мужчиной разгорелся конфликт, она вызвала правоохранителей. По словам пассажира, сотрудники полиции также стали выгонять его с дочерью из поезда. В итоге отец с ребенком остались на улице в мороз. Мужчина подчеркнул, что начальницу станции возмутила данная ситуация. Она хотела помочь им сесть на поезд, но тот уже далеко отошел от станции.

Мы на такси уехали обратно в город Североуральск, через день купили билеты рейсовый автобус. <...> Я буду обращаться к юристам и подавать в суд, — уточнил екатеринбуржец.

Сотни пассажиров электропоезда «Финист» ранее высадили из состава в пригороде Нижнего Тагила, об этом рассказал один из очевидцев. Уточняется, что инцидент произошел из-за технических неполадок. Людям предложили дожидаться следующего состава или искать другие способы добраться до места.