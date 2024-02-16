Екатеринбуржец напал на женщину за отказ купить ему кофе и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге мужчина напал на женщину из-за того, что та отказалась купить ему кофе, сообщает KP.RU. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Директор магазина рассказал изданию, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. По его словам, злоумышленник взял пустой стаканчик и налил в него воды, после чего намеренно столкнулся с покупательницей и стал требовать от нее купить новый напиток.

Нетрезвый мужчина зашел в магазин и взял пустой стаканчик. Позже он налил в него воды. Затем прошелся по залу и сделал вид, будто столкнулся с женщиной. После чего начал говорить, якобы она ему разлила кофе, — рассказывает директор.

Мужчину попытался успокоить продавец, но в какой-то момент тот достал из сумки перчатку, в которую был завернут тяжелый предмет, и ударил покупательницу по голове. У женщины пошла кровь и образовалась рана, сообщает директор магазина. Ей вызвали скорую помощь. В пресс-службе городской полиции уточнили изданию, что заявлений по поводу произошедшего не поступало. Тем не менее правоохранители проверяют информацию, опубликованную в интернете, о данном инциденте.

Волгоградские правоохранители ранее задержали троих молодых людей, подозреваемых в нападении с молотком на прохожих. По данным полицейских, они подбегали к своим жертвам и, угрожая инструментом, отбирали у них все ценное. Задержанными оказались трое местных жителей в возрасте 16, 17 и 18 лет.