Двухлетний ребенок погиб от удара током в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двухлетний ребенок погиб от удара током в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура. Девочка могла влезть в розетку, когда отец уснул.

По данным прокуратуры, трагедия произошла в квартире в Железнодорожном районе. Вместе с ней в доме находились отец, старший брат и сестра. Мать в это время была на работе. Дети играли и смотрели телевизор.

По предварительной информации, в воскресенье, 28 января 2024 года, в вечернее время малолетняя девочка 2021 года рождения, находясь дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга, получила элетротравму (удар током), — говорится в сообщении.

Лежащего без сознания ребенка отец обнаружил, когда проснулся. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез на работу к матери. Там вызвали скорую помощь, прибывшая бригада констатировала смерть. Назначена судмедэкспертиза.

Ранее в Красногорске Московской области экстренно госпитализировали семилетнюю девочку, которая отравилась инсектицидами. Уточняется, что ребенок случайно выпил жидкость от тараканов. Ей стало плохо, родители обратились за медицинской помощью. Пострадавшую доставили в детскую больницу, где диагностировали острое отравление.