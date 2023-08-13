Двое полицейских пострадали в ДТП с лосем в Удмуртии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Удмуртии двое полицейских на служебной машине врезались в лося на дороге, сообщает Telegram-канал Baza. После столкновения машина съехала в кювет. Оба полицейских получили различные ранения, лось погиб.

Авария произошла в ночь на 13 августа на трассе Можга — Ижевск в Удмуртии. Полицейские врезались в лося на автомобиле Lada Granta. Находившийся за рулем 32-летний лейтенант полиции получил сотрясение мозга и рваные раны лица, его 25-летний коллега сломал нос.

Ранее столичный дептранс сообщал, что на внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль Kia совершил наезд на лосей. Позже в прокуратуре уточнили, что 32-летний водитель за рулем иномарки не пострадал.

В июне водителей в Подмосковье призвали быть бдительными в связи с сезонной миграцией лосей, которые стали часто выбегать на дороги. В Минтрансе региона сообщали, что в начале месяца в Серпухове лось выбежал на дорогу, в результате произошло столкновение с автомобилем, машина врезалась в дерево и загорелась, водитель и двое пассажиров были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.