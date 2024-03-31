В Уфе двое подростков ушли гулять в лес и пропали В Уфе полицейские и спасатели ищут пропавших в лесу двух подростков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уфе полицейские ищут двух мальчиков, которые пропали в лесу, сообщили в пресс-службе управления МВД по Республике Башкортостан. К правоохранителям обратились родители несовершеннолетних, которые рассказали, что дети ушли гулять и перестали выходить на связь.

В отдел полиции № 6 управления МВД России по Уфе поступило сообщение от родителей двух несовершеннолетних 2010 года рождения, которые вышли вместе гулять, но перестали выходить на связь. В настоящее время их местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Павел П. и Дамир А. 2010 года рождения сказали родителям, что пойдут гулять около детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева. В МВД призвали всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении детей, сообщить об этом в правоохранительные органы.

В пресс-службе регионального управления МЧС России отметили, что во время поисков в лесу в районе шестой пристани нашли рюкзаки мальчиков. Детей ищут 170 человек, также запланирована работа водолазов в местных водоемах.

Всего в поисках принимают участие около 170 человек, это волонтеры и добровольцы, представители экстренных служб. Применяются беспилотные летательные аппараты, работают кинологические расчеты, — сообщили в МЧС.

Ранее российского альпиниста Евгения Глазунова, который пропал при восхождении на вершину в горах Киргизии, нашли погибшим. Скорее всего, скалолаз попал под камнепад. Уточняется, что Глазунов начал восхождение в Ляйлякском районе Баткенской области 12 февраля. Спустя четыре дня из-за плохих погодных условий он решил развернуться и спуститься обратно, после чего связь с ним пропала.