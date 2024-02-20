В Киргизии при восхождении на гору пропал российский альпинист Российский альпинист Глазунов пропал при восхождении на гору Аксу в Киргизии

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Альпинист из России Евгений Глазунов пропал при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии, сообщили ТАСС в киргизской Федерации альпинизма и скалолазания. Отмечается, что погодные условия мешают поиску мужчины.

Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды он развернулся и довольно быстро начал спускаться. Его поиски ведутся, но проблема в том, что в данное время в этом районе обильный снегопад, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Апшеронске удалось спасти туристов, которые заблудились в Гуамском ущелье. Двое молодых людей и девушка днем пошли полюбоваться пейзажами, назад решили пойти другой тропой, в итоге вышли в неизвестном месте. Прибывшие на место спасатели переправили туристов через реку при помощи альпинистского снаряжения. Их сопроводили до отеля. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Кроме того, стало известно о происшествии на Алтае, в результате которого более 30 человек, в том числе дети, застряли в снегу. Группа туристов решила доехать до Беляшей, однако непогода сорвала планы. Родственники пропавших организовали поиски, их удалось обнаружить лишь спустя десять часов. Спасатели раскопали УАЗы и вытащили из них всех членов группы.