Двое детей и женщина погибли в ДТП с грузовиком под Калугой

Фото: t.me/Shapsha_VV

Двое детей и женщина-водитель погибли в дорожно-транспортном происшествии под Калугой, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Как отмечается, женщина на легковушке выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Уточняется, что еще один десятилетний ребенок госпитализирован.

Сегодня в Мосальском районе произошло серьезное ДТП. Из-за выезда Kia Venga на «встречку» легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем Volvo <...> К сожалению, есть погибшие, — сообщил он.

Уточняется, что детям было 5 и 7 лет, женщине 41 год. По данным губернатора, водитель Kia в этом году привлекалась к ответственности за нарушение ПДД 25 раз. В основном это было за несоблюдение скоростного режима и непристегнутые ремни безопасности.

Ранее десять человек пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом в Байске Алтайского края. Двоих пострадавших отвезли в стационар. Одному из них оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, второй пациент находится в состоянии средней степени и проходит дальнейшее обследование.

По факту случившегося будет проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности оказания услуг при осуществлении транспортных перевозок.