Движение по Крымскому мосту остановили второй раз за вечер

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Pres

На Крымском мосту временно остановили движение автомобильного транспорта, говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе. Это уже вторая за сутки остановка проезда по мосту. Ранее данные о закрытии переправы появились в 18:10 по мск, работа моста возобновилась спустя почти час.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в новом сообщении.

Причины остановки движения автотранспорта по Крымскому мосту не уточняются. Не исключено, что закрытие проезда может быть связано с разбушевавшимся штормом, который ранее обрушился на полуостров.

Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что в акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия, из-за чего в морских портах продолжают действовать ограничения судоходства. По Керченской паромной переправе временно остановили движение судов до улучшения погоды.

Также приостановлена работа железнодорожных паромов, которые более требовательны к метеоусловиям при швартовке. Как отмечали в Росгидромете, высота волн в Черном море будет достигать 1,5 метров, а скорость ветра может составить 25 м/с.