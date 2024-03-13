Две девушки поженились в Дании, но не смогли развестись в России Суд в Петербурге отказался разводить двух женщин, заключивших брак в Дании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге суд отказал в расторжении брака двух женщин, оформивших свои отношения в Дании, сообщила в своем Telegram-канале глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. По ее словам, девушки поженились в Копенгагене в 2017 году и спустя шесть лет расстались.

Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, чего в данном случае, как мы понимаем, нет. Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречит основам правопорядка РФ, — указала Лебедева.

По ее словам, Екатерина решила развестись с Елизаветой и подала соответствующее заявление в суд. Отношения девушек были прекращены в феврале 2023 года, детей у них нет, как и совместно нажитого имущества.

Заявление рассмотрел мировой судья судебного участка № 189 Петербурга. В итоге суд отказался принимать его, поскольку применение иностранного семейного права в этом случае невозможно, пояснила Лебедева.

Где женились, там и разводитесь. <...> Девушки, в Копенгаген! — отметила пресс-секретарь петербургских судов.

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