Два россиянина подозреваются в совершении диверсий для СБУ за биткоины SHOT: два жителя Волгоградской области задержаны по подозрению в диверсиях

Telegram-канал SHOT сообщает, что двоих жителей Волгоградской области задержали по подозрению в совершении диверсий в интересах Службы безопасности Украины. По данным канала, молодые люди за каждое выполненное задание получали 0,0038 биткоина.

Как стало известно каналу, 18-летний Андрей и 19-летний Евгений, нигде не обучающиеся и не работающие, 15 декабря совершили поджог батарейного шкафа на станции Камышин-2, а 21 декабря в нескольких километрах от предыдущего места преступления подожгли релейную установку. В обоих случаях жертв удалось избежать, а поезда двигались без задержек.

Канал пишет, что обоих местных жителей оперативно задержали правоохранители, при обысках дома у подозреваемых нашли жидкость для розжига, банковские карты, компьютеры и инструменты, которыми они могли вскрывать оборудование. По информации канала, в их телефонах обнаружили переписку с одним и тем же куратором с Украины, за два преступления поджигателям перечислили на криптокошелек 0,0076 биткоина (около 30 тысяч рублей).

Как уточняет канал, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Сахалинский областной суд вынес приговор по делу мужчины 1980 года рождения, обвинявшегося в государственной измене и подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за работу на спецслужбы Украины.