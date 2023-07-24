Два поезда задержали в Джанкое после атаки ВСУ на арсенал в Крыму

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Поезда сообщением Москва – Севастополь и Адлер – Симферополь следуют с опозданием, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Как уточняется, поезда задерживаются из-за приостановки железнодорожного движения и сейчас находятся на станции в Джанкое.

Следует с опозданием поезд №92 Москва – Севастополь и поезд №316 Адлер – Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой – Урожайная. На данном участке временно приостановлено железнодорожное движение, — сказано в пресс-релизе.

В компании не уточнили, когда поезда возобновят движение. Дополнительную информацию там пообещали сообщить позднее.

Информация о задержке двух поездов появилась после того, как ВСУ предприняли попытку массированного удара беспилотниками по Крыму. Как сообщал глава региона Сергей Аксенов, в небе над полуостровом перехватили 11 дронов противника. При этом один аппарат все же достиг цели, попав в склад с боеприпасами в Джанкойском районе.

Ранее также сообщалось, что из-за диверсии в республике Марий Эл на 13 минут задержали пассажирский поезд Йошкар-Ола — Санкт-Петербург. Инцидент произошел на станции Пемба в Медведевском районе. Злоумышленник пытался повредить три релейных шкафа, но вскрыть и поджечь ему удалось только один.