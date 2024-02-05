Два депутата стали жертвами атаки ВСУ на Лисичанск Мэр Лисичанска Сахненко сообщил о гибели двух депутатов при атаке ВСУ на пекарню

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР

Два муниципальных депутата Лисичанска стали жертвами удара Вооруженных сил Украины по городской пекарне, сообщил мэр Эдуард Сахненко. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов муниципального округа города Лисичанска, Артем Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. <...> Выражаю соболезнование семьям, близким и всему депутатскому корпусу, — сказал мэр.

Сахненко добавил, что погибшие были людьми, которые в сложные времена активно помогали в восстановлении города. Градоначальник отметил, что депутаты искренне стремились к процветанию и благополучию Лисичанска.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил смерть министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ. Он назвал погибшего чиновника мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.

Пасечник отметил, что Потелещенко защищал ЛНР в рядах Народной милиции, после чего получил должность в Министерстве чрезвычайных ситуаций, где в течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд. Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи, подчеркнул глава ЛНР.