Два человека пострадали во время шторма в Петербурге

Падение деревьев во время шторма в Санкт-Петербурге привело к травмированию двух человек.
Как
Ранее из-за непогоды в северной столице закрыли парки, сады и скверы. Есть угроза поднятия воды в Неве до опасных значений (выше 160 см). Отмечается, что из-за непогоды частично закрыты затворы городского Комплекса защитных сооружений.
Как писал NEWS.ru, примерно 100 тысяч жителей Восточной Финляндии остались без электричества в результате разразившегося 30 июня шторма Пяйвё.
В Ассоциации энергокомпаний страны отметили, что в некоторых местах электрические сети оказались полностью разрушенными, что затрудняет ремонтные работ
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