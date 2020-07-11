Два человека пострадали во время шторма в Петербурге

https://static.news.ru/photo/429ba586-c39b-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва

Падение деревьев во время шторма в Санкт-Петербурге привело к травмированию двух человек.

Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС, в Выборгском районе города дерево упало на легковой автомобиль, из-за чего пострадал мужчина 1979 года рождения. В то же время в Удельном парке, из-за падения дерева госпитализирована женщина 1943 года рождения.

Ранее из-за непогоды в северной столице закрыли парки, сады и скверы. Есть угроза поднятия воды в Неве до опасных значений (выше 160 см). Отмечается, что из-за непогоды частично закрыты затворы городского Комплекса защитных сооружений.

Как писал NEWS.ru, примерно 100 тысяч жителей Восточной Финляндии остались без электричества в результате разразившегося 30 июня шторма Пяйвё.

В Ассоциации энергокомпаний страны отметили, что в некоторых местах электрические сети оказались полностью разрушенными, что затрудняет ремонтные работ