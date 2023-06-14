Два человека попали под минометный обстрел ВСУ в Брянской области Богомаз: два жителя Брянской области пострадали при обстреле ВСУ деревни Грудской

Фото: МО Украины

Двое жителей Брянской области пострадали при минометном обстреле деревни Грудской Севского района, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, они были в срочном порядке госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы.

ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. В результате минометного обстрела пострадали два человека. Бригадой скорой помощи они доставлены в районную больницу. Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром приграничные населенные пункты Глушковского района были обстреляны силами ВСУ. По его словам, снаряды попали в спиртзавод в Теткино. Частично было нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.

Позднее Старовойт рассказал, что поселок Глушково в Курской области вновь попал под обстрел со стороны Украины. Всего в местности зафиксированы семь прилетов. Два человека ранены, они в больнице. Над поселком сбили дрон, корректирующий огонь.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе обстрелов со стороны ВСУ 13 июня в селе Дроновка незначительные разрушения получил частный дом. По этой территории было выпущено три минометных снаряда, из-за чего в доме оказались выбиты окна и посечен забор.