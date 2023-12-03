Два человека погибли в ДТП с большегрузами под Тюменью Под Тюменью два человека погибли в ДТП с двумя фурами из-за выезда на встречку

Фото: t.me/gibdd72

Два человека погибли в ДТП с двумя фурами в Абатском районе Тюменской области, движение по федеральной трассе ограничено, сообщили в региональном ГИБДД. Авария произошла на 371-м километре автодороги Тюмень — Омск по причине выезда одного из водителей на встречную полосу.

Здесь столкнулись два большегруза из-за того, что один выехал на встречную полосу. В аварии погибли два человека. Движение по федеральной автодороге сейчас ограничено. Проезд транспорта осуществляется в реверсивном режиме по обочине. Автоинспекторы регулируют движением вручную, — рассказали в пресс-службе областного ведомства.

На кадрах видно, что кабины обоих большегрузов превратились в груды металла. Уточняется, что авария произошла вечером в субботу, 2 декабря. По словам начальника отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Ишимский» Виктора Ларионова, нарушителем ПДД был водитель, который ехал из Тюмени.

В тот же день выезд на встречную полосу стал причиной смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, где водитель легковушки столкнулся с КамАЗом. Погибли три человека, в том числе несовершеннолетний, находившиеся в иномарке. Водитель грузовика получил травмы.