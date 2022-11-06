Два человека погибли при обрушении балкона жилого дома в Сочи

Фото: Соцсети

Балкон обрушился в пятиэтажном жилом доме в центре Сочи, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным прокуратуры края, погибли два человека, еще один пострадал, передает ТАСС.

Произошло обрушение балкона на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Предварительно, в результате обрушения балкона есть пострадавшие, — говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что угрозы дальнейшего обрушения дома нет. По данным прокуратуры края, погибли два человека, еще один находится в больнице.

Предварительно, обвалилась балконная плита, три человека на ней находились. По предварительной информации, двое погибли, один находится в больнице, — сообщили в ведомстве.

По информации РИА Новости, на месте работают работают 39 спасателей. К работам также привлечены десять единиц техники.

В августе в Омске обрушилась часть пятиэтажного дома № 53 по улице XX Партсъезда. Информация об обрушении стены многоквартирного жилого дома поступила от оператора системы 112 в 16:27 по местному времени. На место происшествия выехали 47 сотрудников МЧС и сотрудники пожарно-спасательной службы Омской области. Также в ходе работ были задействованы 12 единиц пожарно-спасательной техники.

До этого в Волгограде обрушился балкон жилого дома, на котором в это время находилась пожилая женщина. Прокуратура провела проверку инцидента. Балкон обрушился с четвертого этажа на третий.