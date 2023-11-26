Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Ингушетии

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Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии, сообщили в региональном управлении МВД. Еще двое пострадавших были госпитализированы. Известно, что у виновника аварии не было водительских прав.

26 ноября примерно в 15:30 в г. Малгобеке на пересечении улиц Херсонской и Нурадилова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей LADA Granta и BMW, — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, водитель отечественного авто проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с иномаркой. В результате ДТП водитель LADA и пассажир BMW скончались на месте происшествия от полученных травм.

Водителя иномарки и пассажира Granta доставили в Малгобекскую больницу. Правоохранители выяснили, что управлявший отечественной машиной мужчина не имел права управлять транспортным средством. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее три автомобиля столкнулись в районе села Шубенка в Алтайском крае. В результате ДТП погибли два водителя. По данным МВД, водитель ГАЗ Next выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, который впоследствии загорелся. После этого ГАЗ наехал на автомобиль Skoda.