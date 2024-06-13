Драка водителя легковушки и курьера попала на видео Водитель легковушки подрался со скутеристом после ДТП в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 12 июня курьер службы доставки на скутере столкнулся с черной легковушкой на пересечении проспекта КИМа и Уральской улицы, передает «Мегаполис». Водитель скутера был в шлеме и не пострадал в ДТП.

Водитель иномарки был возмущен поведением курьера и начал бить его, остановившись посреди проезжей части. В потасовку вмешался другой водитель, остановившийся на проезжей части. Он же разнял мужчин. Те продолжили разговор спокойно.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на которое попал момент ДТП с автомобилем депутата Государственной думы Алексея Езубова в в деревне Обушково Московской области. Mercedes Benz парламентария выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery. Депутата госпитализировали, у него диагностировали многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму. Водитель второй машины также был отправлен в больницу.