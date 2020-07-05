Дом с жильцами продают в Тюмени за долги банка

https://static.news.ru/photo/e71234c4-bf3e-11ea-bd0f-fa163e074e61_660.jpg Дом на Степана Халтурина, 28, Тюмень Фото: torgiasv.ru

Дом с проживающими в нём людьми выставили на торги, чтобы покрыть долги обанкротившегося Сибнефтебанка. Объявление о продаже одноэтажного дома с земельным участком опубликовано на сайте «Российского аукционного дома».

Объект находится по адресу: Степана Халтурина, 28, площадь участка составляет 553 кв. м. В доме на данный момент проживают его бывшие собственники. Все они прописаны по этому адресу, сообщает URA.RU.

Продаёт дом конкурсный управляющий — АСВ, агентство хочет выручить за объект 2,26 млн рублей. На торги также идёт гараж площадью полторы тысячи квадратов в Ноябрьске в ЯНАО, его начальная цена — 6,4 млн рублей. Торги по обоим лотам пройдут 18 августа.

Сибнефтебанк в 2015 году был лишён лицензии, годом позже объявлен банкротом. В ходе инвентаризации банка была выявлена недостача в сумме более 1 млрд рублей. В июне прошлого года ушёл с молотка главный офис банка за 75 млн рублей. Общий долг разорившегося учреждения составляет 1,8 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Владимир Путин поддержал идею проработать новые меры защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов.