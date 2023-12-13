«Долгожданное решение»: депутат ГД о возобновлении полетов в Краснодар Толмачев назвал решение открыть аэропорт Краснодара долгожданным

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Транспортные магистрали страны, включая воздушные, должны и будут функционировать, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев, комментируя сообщения о возобновлении работы аэропорта в Краснодаре. Он назвал это решение долгожданным.

Решение долгожданное для десятков тысяч человек, которые на протяжении долгих месяцев были вынуждены искать обходные маршруты, чтобы попасть домой, навестить родственников или поехать в отпуск, — сказал он.

Он напомнил, что дорога из Москвы до Краснодара ранее была прямой. Однако в последнее время превратилась в настоящее путешествие. Выросли и затраты.

Сейчас мы готовимся вернуться к более привычным маршрутам и транспортным схемам. Надеемся, что тестовый полет пройдет штатно и откроет движение в аэропорту Краснодара, — подытожил он.

О том, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Первый полет совершит самолет авиакомпании «Азимут» из московского аэропорта Внуково. После этого будет принято окончательное решение по возобновлению полетов. Аэропорт Пашковский был закрыт с 24 февраля 2022 года, ограничения ввели после начала специальной военной операции.