«Для Киева все грустно»: военный эксперт о положении ВСУ в Авдеевке Военный эксперт Матвийчук назвал положение ВСУ в Авдеевке грустным

Фото: МО Украины

Военный эксперт, ветеран разведки Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что ВС РФ близки к перекрытию последнего железнодорожного узла снабжения ВСУ в Авдеевке. Он уточнил, что Украина надеется предотвратить это, усиливая оборону танками.

Для Киева все грустно, ведь мы близки к перекрытию последнего железнодорожного узла, через который Украина снабжает свой гарнизон в Авдеевке. Правда, в данный момент ВСУ подтягивают в этот район танки с целью провести операцию по деблокированию. Но мы, в свою очередь, об этом знаем и у нас есть все шансы эту операцию сорвать, врага разбить и полностью окружить Авдеевку, — заявил Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что ЧВК «Вагнер» значительно продвинулся в Артемовске, полностью заняв завод цветных металлов. Однако, уточнил Матвийчук, в подвальных помещениях до сих пор остаются украинские солдаты.

Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал, что к целям России по полному взятию под контроль новых российских регионов во время весенне-летней кампании добавится Харьковская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области. Он уверен, что главные боевые действия будут проходить по линии донбасской дуги.