Для чиновников Калужской области закупили автомобили Lada

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Калужской области закупило для своих сотрудников вместо иномарок отечественные автомобили Lada, сообщил «Газете.Ru» официальный представитель администрации. Он также пояснил, что по действующим правовым актам заказчики региона не могут приобретать авто стоимостью свыше 1,5 млн рублей.

Сообщаем, что в 2022 году закупались автомобили только отечественного производства — Lada. Автомобили иностранного производства заказчиками Калужской области не приобретались и к закупке не планируются, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что в 2023 году компания рассчитывает, что спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей. Он пояснил, что такую цифру по производству перед компанией поставил совет директоров во главе с вице-премьером — главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

В настоящее время компания «АвтоВАЗ» представляет четыре семейства моделей — Vesta, Largus, Granta и Niva. По информации автопроизводителя, в 2021 году было продано 350,7 тысячи машин, что на 2% больше, чем в 2020 году. Также сообщалось, что российский производитель автомобилей АвтоВАЗ начнет в 2024–2025 году производить две новые модели LADA. Отмечается, что это будет кроссовер на платформе LADA Vesta и модель отдельного семейства сегмента «B» на глобальной платформе.