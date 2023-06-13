Диверсанты устроили поджог на железной дороге в Подмосковье SHOT: диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Подмосковья, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, о горящем объекте в полицию доложил машинист поезда, который проезжал мимо. Шкаф успел выгореть полностью. Правоохранительные органы ищут преступника.

По данным SHOT, диверсия была совершена в ночь на 11 июня вблизи поселка Чепелево Чеховского района Московской области. Уточняется, что на месте преступления были найдены три окурка, пачка из-под сигарет, антивандальные замки и этикетка от бутылки айрана. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). Диверсантам грозит до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что диверсанты подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Пискаревка — Ржевка в Ленинградской области. Из-за поджога поезда встали на 10 минут. На поиски преступников отправили кинологов с псом Зоркином хоф Вагрантом, однако тем не удалось выйти на их след.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Кировском районе произошло повреждение железнодорожных путей. По его информации, никто не пострадал.

При этом Telegram-канал «112» сообщил, что на железнодорожных путях произошел взрыв, двоих рабочих посекло осколками и был поврежден товарный локомотив. Telegram-канал Baza уточнил, что взрыв произошел прямо перед составом, однако машинист, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение.