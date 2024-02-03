Директор школы в Мариуполе раскрыла, отчислят ли сломавших парту учеников Директор школы в Мариуполе: сломавших парту учеников не будут отчислять

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сломавших парту девятиклассников в Мариуполе не будут отчислять из школы, рассказала в разговоре с NEWS.ru директор образовательного учреждения Оксана Гринева. Ранее школьники опубликовали в Сети видео, на котором коллективно уничтожают предмет мебели в одном из классов.

Отчислять из школы мы их не будем, это девятиклассники, готовящиеся на выпуск, у них только началось второе полугодие, у них есть время осмыслить все, переосмыслить свои поступки, чтобы к концу года, к получению аттестата, характеристики подойти законопослушными гражданами, вести себя адекватно и как положено, — заявила Гринева.

Ранее директор рассказала, что руководство планирует привлечь к ответственности родителей учеников, причастных к акту вандализма. Кроме того, администрация потребовала от молодых людей публичных извинений за поступок. По словам Гриневой, дети выставили свои действия на публику и аналогичным образом должны ответить за поступок. Она добавила, что в школе недавно закончился ремонт.

Ранее в Сети распространилось видео с учениками мариупольской средней школы № 41. На представленных кадрах группа учеников прыгает на парту и ломает ее ногами. В момент инцидента дети находились в классе одни.