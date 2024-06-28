Девятилетнего ребенка унесло течением во время купания в реке МЧС Томской области разыскивает унесенного течением реки девятилетнего мальчика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Шегарском районе Томской области в реке Шегарка пропал девятилетний мальчик, сообщает пресс-служба МЧС по региону. По данным ведомства, ребенок проводил время на пляже с сестрой и друзьями.

Жаркий день мальчик с друзьями решил провести на пляже на берегу реки, отправился он туда с сестрой. Купаясь, он не рассчитал свои силы и не справился с течением, сестра увидела, как его уносило по руслу реки, и сообщила об этом взрослым, — сказали в МЧС.

Уточняется, что место на пляже не было оборудовано для купания. Информации, жив ребенок или погиб, нет. В настоящий момент продолжаются поиски. В спасательной операции задействованы три сотрудника Государственной инспекции по маломерным судам и одно плавсредство.

Ранее в Забайкалье в реке Нерче утонули брат и сестра. Мальчику было восемь лет, а девочке — 11. По версии МЧС, дети переходили через речку с матерью, однако в какой-то момент пропали из виду. По сведениям прокураторы, дети без присмотра взрослых зашли в воду, но не справились с течением и захлебнулись.

Следователи провели осмотр места трагедии, допросили свидетелей и родителей погибших детей, а также назначили судебные медицинские экспертизы. Кроме того, будет изучена обстановка в семье.