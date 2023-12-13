Дети в Чите начали массово подделывать справки об участии отцов в СВО

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Чите дети начали массово подделывать справки об участии отцов в специальной военной операции (СВО) на Украине ради бесплатного проезда на общественном транспорте, рассказал «МК в Чите» депутат гордумы, предприниматель-перевозчик Артем Меняйло. В связи с этим планируется начать выпуск именных пластиковых карт.

Идет массовая подделка таких справок, делаются ксерокопии, меняются фотографии. И это делают дети всех возрастов. <...> Мы планируем выпустить именные пластиковые карты по аналогии с картами, которыми пользовались врачи-педиатры во время пандемии, — подчеркнул депутат.

Инициативу Меняйло поддержали. В Чите уже начали подготовку к изготовлению карт. Их планируется начать выдавать в январе 2024 года. Карты будут действовать до 18-летия ребенка. Депутат также обратился к родителям и попросил их больше времени уделять воспитанию детей. Он отметил, что важно объяснить, как нужно поступить, если не хватает денег на проезд, и почему подделка справок не является решением.

Гарнизонный военный суд в Улан-Удэ ранее приговорил участника специальной военной операции к пяти годам колонии строгого режима за дезертирство. Мужчина весной 2023 года отправился в отпуск на 10 дней, но решил не возвращаться в зону боевых действий. Для этого он подделал справку о своей смерти.