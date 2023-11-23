Участника СВО отправят в колонию за подделанную справку о смерти В Бурятии участника СВО на пять лет отправят в колонию за дезертирство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гарнизонный военный суд в Улан-Удэ приговорил участника специальной военной операции к пяти годам колонии строгого режима за дезертирство, пишет «МК в Бурятии». Мужчина весной 2023 года отправился в отпуск на 10 дней, но решил не возвращаться в зону боевых действий. Для этого он подделал справку о своей смерти.

Как уточняет издание, справку полицейским показал сын участника СВО. В ней значилось, что боец скончался в Иркутске 7 марта. В рамках уголовного дела по факту самовольного оставления воинской части было установлено, что в ЗАГС Иркутска данных о смерти гражданина не поступало. Полицейским удалось задержать дезертира в следующий визит к нему домой.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что его старший сын погиб в ДТП осенью 2022 года, из-за чего жена постоянно находилась в депрессивном состоянии. В связи с этим он принял решение остаться дома и не возвращаться в воинскую часть. Но медицинского заключения о состоянии супруги также предоставлено не было. При вынесении приговора суд учел раскаяние в содеянном, признание вины и участие в СВО.

Участник СВО из Бурятии ранее через суд добился признания его живым. В итоге муниципальный суд аннулировал актовую запись о смерти гражданина, которая была внесена туда весной 2023 года. Для этого были взяты показания свидетелей и родных сестер мужчины, исследованы материалы дела. У бойца также взяли отпечатки пальцев, чтобы сравнить с теми, которые хранились в базе МВД России на его имя.