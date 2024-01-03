«Пинали до одури»: очевидец рассказал об избиении сироты-школьницы на Урале Очевидец: дети вместе с матерью избили девочку-сироту в Нижнем Тагиле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У школы в Нижнем Тагиле ученики 29 декабря избили двоих детей — мальчика и девочку, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. По данным Telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил», пострадавшая является сиротой. Очевидец рассказывает, что нападавшими оказались двое пятиклассников, которых недавно перевели из-за плохого поведения из другой школы.

По версии следствия, днем 29 декабря 2023 года напротив школы по улице Гвардейской в городе Нижний Тагил были избиты двое детей – мальчик и девочка, при этом пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в СКР.

При этом, по словам очевидца, мать обидчиков всегда на их стороне. Также очевидец отметил, что на ситуацию никак не отреагировал охранник. Хоть он и не мог выходить за территорию школы, инцидент произошел в нескольких метрах от забора учебного учреждения.

Пострадавшие дети радостные возвращались из школы домой, уже предвкушая радость от зимних каникул и вдыхая аромат новогодних праздников. Они просто шли из школы, а эти дети были с мамой. Они жестоко избили своих одноклассников. Сначала они ударили мальчика, с ходу ударив в лицо. Потом девочку, потом, словно войдя в раж, стали пинать ее ногами до одури. Их мама не просто все это видела, она тоже ударила ребенка! — рассказал очевидец.

Известно, что двое обидчиков забивали «стрелку» девочке 2 января. Сейчас пострадавшая в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота, сообщает очевидец. Прокуратура сообщала, что мать снимала нападение на камеру мобильного телефона. Отдельно сотрудники надзорного органа займутся матерью мальчиков.