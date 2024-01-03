На Урале женщина сняла на телефон, как ее сыновья избивают одноклассников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Тагиле два брата-подростка избили одноклассников, в то время как их мать снимала происходящее на телефон. На соответствующие кадры, распространившиеся в соцсетях, обратила внимание прокуратура Свердловской области. Ведомство организовало по данному факту проверку.

Прокуратура Тагилстроевского района города Нижний Тагил организовала проверку по публикации в социальных сетях о нанесении телесных повреждений двумя братьями — учащимися 5-го класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 56» города Нижний Тагил — в отношении двух своих одноклассников, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 29 декабря 2023 года. Пострадавшими оказались 11-летние мальчик и девочка, последней потребовалась госпитализация.

Прокуратура пообещала разобраться в ситуации и выяснить достоверность размещенной в интернете информации. Также в ведомстве заявили, что дадут оценку деятельности школы и органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Отдельно сотрудники надзорного органа займутся матерью мальчиков.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение процессуальной проверки, организованной следственными органами, взято прокуратурой на контроль, — добавили в ведомстве.

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