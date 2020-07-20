Десятки автовладельцев в Ростове-на-Дону заправили машины бензином с водой

https://static.news.ru/photo/1b3f8c7c-c9d2-11ea-9cc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько десятков водителей в Ростове-на-Дону пострадали из-за некачественного бензина, которым заправились на АЗС на въезде в город.

Как передаёт «Регион online», причиной случившегося стал сильный ливень, из-за которого бензин на заправке каким-то образом смешался с водой. Водители после обслуживания на злополучной АЗС отъезжали на несколько метров, после чего их автомобили глохли. Часть автовладельцев даже обратились в полицию, правоохранители собрали показания, но продажу бензина с водой не пресекли.

Один из водителей рассказал, что за ремонт авто после неудачной заправки пришлось отдать более 20 тысяч рублей. Местные жители утверждают, что заправка продолжает работу, её владельцы пока не понесли никакой ответственности за произошедшее.

Как ранее писал NEWS.ru, независимые АЗС обратились к российским властям с просьбой приостановить действие демпфера, отменить запрет на импорт топлива и отпустить цены на бензин на заправках. Соответствующее предложение было направлено в кабмин, но поддержки со стороны профильных министерств оно не получило.