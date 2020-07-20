Десятки автовладельцев в Ростове-на-Дону заправили машины бензином с водой

Несколько десятков водителей в Ростове-на-Дону пострадали из-за некачественного бензина, которым заправились на АЗС на въезде в город.
Как
Один из водителей рассказал, что за ремонт авто после неудачной заправки пришлось отдать более 20 тысяч рублей. Местные жители утверждают, что заправка продолжает работу, её владельцы пока не понесли никакой ответственности за произошедшее.
Как ранее писал NEWS.ru, независимые АЗС обратились к российским властям с просьбой приостановить действие демпфера, отменить запрет на импорт топлива и отпустить цены на бензин на заправках. Соответствующее предложение было направлено в кабмин, но поддержки со стороны профильных министерств оно не получило.
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