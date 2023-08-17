Десять спортсменов из Москвы госпитализировали после посещения сауны в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять юных спортсменов из Москвы госпитализировали в городскую больницу в Сочи после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора», передает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор. Всего в оздоровительном учреждении находилось 14 детей и семь сопровождающих тренеров из столицы.

Они посетили сауну и бассейн. После чего пожаловались на кашель, недомогание и слабость, — сказал представитель ведомства.

В санаторий вызвали три бригады скорой медицинской помощи. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из двух бассейнов, данные о случившемся направлены в прокуратуру Краснодарского края.

Ранее в Москве клиент сауны умер из-за проникающего ранения в грудь деревянным кием. Причиной трагедии стал конфликт в сауне «Афродита», расположенной на Севастопольском проспекте. Стычка двоих мужчин переросла из словесной перепалки в драку. Во время потасовки один из них схватился за кий и ударил им в грудь противника. От полученных травм пострадавший скончался. Подозреваемый работает инженером-электромонтером и был ранее судим.

До этого в Новосибирске 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны на детском празднике, ребенка пытались откачать две бригады скорой помощи, но это им не удалось. По словам сотрудников сауны, они предупреждали взрослых, чтобы те следили за детьми. Трагедия произошла 14 июня в сауне «Майами БиС» на улице Никитина. Четверо взрослых и девять детей приехали отмечать день рождения одного из мальчиков. Через полтора часа сотрудников попросили вызвать скорую помощь в номер «Лягушата».