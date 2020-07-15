Дело из-за рухнувшего моста возбудили в Коми спустя год после происшествия

https://static.news.ru/photo/4c949e0e-c6b5-11ea-8d7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: prockomi.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Сосногорском районе Республики Коми в июле 2019 года.

Об этом сообщает региональная прокуратура. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении служебными полномочиями. Как следует из сообщения надзорного ведомства, в декабре 2013 года администрация Соснорского района заключила контракт на ремонт моста на дороге между посёлками Керки и Том с ООО «Комистроймост», гарантия качества по договору составляла восемь лет.

В марте 2014 года стороны подписали документы о выполнении и приёмке работ. Согласно этим актам, мост соответствовал требованиями проектно-сметной документации. В июне того же года администрация района нашла несколько дефектов при осмотре моста, в частности, осадку грунта под опорами. Подрядчик должен был ликвидировать проблемы бесплатно по гарантии, однако делать этого не стал. В 2016 году администрация района выделила средства из местного бюджета и заключила новый контракт, после чего подрядчик отремонтировал сооружение. В июле 2019 году мост обрушился после проливных дождей.

Экспертиза установила, что обрушение произошло из-за некачественного ремонта. Муниципальный район понёс ущерб на сумму более 6 млн рублей. Прокуратура города Сосногорска направила материалы экспертизы в орган предварительного расследования, по итогам рассмотрения следователи возбудили дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Надзорное ведомство Сосногорска проконтролирует ход расследования. Максимальная санкция, которая может ждать виновных, составляет 10 лет лишения свободы.

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