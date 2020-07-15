Дело из-за рухнувшего моста возбудили в Коми спустя год после происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Сосногорском районе Республики Коми в июле 2019 года.
Об этом
В марте 2014 года стороны подписали документы о выполнении и приёмке работ. Согласно этим актам, мост соответствовал требованиями проектно-сметной документации. В июне того же года администрация района нашла несколько дефектов при осмотре моста, в частности, осадку грунта под опорами. Подрядчик должен был ликвидировать проблемы бесплатно по гарантии, однако делать этого не стал. В 2016 году администрация района выделила средства из местного бюджета и заключила новый контракт, после чего подрядчик отремонтировал сооружение. В июле 2019 году мост обрушился после проливных дождей.
Экспертиза установила, что обрушение произошло из-за некачественного ремонта. Муниципальный район понёс ущерб на сумму более 6 млн рублей. Прокуратура города Сосногорска направила материалы экспертизы в орган предварительного расследования, по итогам рассмотрения следователи возбудили дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Надзорное ведомство Сосногорска проконтролирует ход расследования. Максимальная санкция, которая может ждать виновных, составляет 10 лет лишения свободы.
В июне 2020 года автомобильный мост обрушился через реку Незнайка обрушился в Новой Москве, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен