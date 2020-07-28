Дегтярёв рассказал о диалоге с жителями Хабаровска

https://static.news.ru/photo/48f0eca0-d13f-11ea-8ab5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: ALEXEY BYCHKOV/Russian Look/Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм». По его словам, он начал диалог с митингующими, теперь они успокаиваются, поскольку поверили ему.

Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет. В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание, — отметил Дегтярёв в интервью «Коммерсанту».

Политик добавил, что станет работать с населением без посредников в лице чиновников и партий. Он надеется на помощь «народного совета», в который войдут лидеры общественного мнения. По мнению Дегтярёва, на настроениях митингующих «паразитируют приезжие организованные провокаторы», также в столицу края прибыли иностранцы.

Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились, — указал врио губернатора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв пригрозил министрам из команды арестованного экс-главы региона Сергея Фургала увольнениями. По его словам, они последуют в случае неэффективного расходования бюджетных средств. В этом году край получает из казны 42 млрд рублей, и если хоть одна программа не будет реализована, хоть один рубль вернётся в федеральный бюджет, то с виновными будут расставаться, отметил Дегтярёв.