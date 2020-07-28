Дегтярёв пригрозил увольнениями чиновникам из команды Фургала

https://static.news.ru/photo/70230792-d129-11ea-a9e2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пригрозил министрам из команды арестованного экс-главы региона Сергея Фургала увольнениями. По его словам, они последуют в случае неэффективного расходования бюджетных средств.

В этом году мы получаем из казны 42 млрд рублей, и сегодня я всем чиновникам сказал: если хоть одна программа не будет реализована, хоть один рубль вернётся в федеральный бюджет, то мы будем с виновными расставаться, — отметил Дегтярёв в интервью «Коммерсанту».

При этом Дегтярёв заявил, что не все чиновники способны выдержать темп и требования, которые он им выдвигает. Об этом могут свидетельствовать заявления об увольнении по собственному желанию, поданные на имя врио главы региона.

Он добавил, что, в частности такие бумаги написали руководитель аппарата облправительства Владимир Хлапов и первый зампред правительства Юрий Золочевский. Подобные намерения имеют и некоторые министры, указал Дегтярёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв призвал хабаровчан отказаться от участия в несанкционированных митингах. Он предупредил о «провокаторах», которые слетелись на «праведный гнев» горожан и таким образом зарабатывают себе политические очки. Что касается бывшего губернатора, в защиту которого высказывается народ, то ему эти протесты вряд ли помогут, считает Дегтярёв.