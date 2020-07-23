Дегтярёв будет принимать жалобы хабаровчан в Instagram

https://static.news.ru/photo/ab4ec192-cd6b-11ea-b5f8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио главы Хабаровского края сообщил, что его личный аккаунт в соцсети будет использоваться для приёма жалоб и предложений от населения.

В ближайшие часы я открою доступ к своему Instagram для пресс-службы, я уже вам пообещал. И небольшая команда талантливых девушек и парней из пресс-службы начнёт разбор всех комментариев, в том числе и личных сообщений, в поисках ваших обращений, — заявил врио губернатора во время своего ежедневного стрима в соцсети.

Он пояснил, что комментарии и сообщения с критикой также будут прочитаны, но отложены, а конкретные жалобы и просьбы рассмотрят в кратчайшие сроки. Помощники врио, как он пояснил, будут собирать все поступившие жалобы и предложения в таблицу и каждые день или два передавать её Дегтярёву.

Обращения будем делать в правоохранительные органы, если это требуется. Наладим работу, друзья. Всего лишь третье утро в Хабаровске для меня, — заключил новый глава.

Как писал NEWS.ru ранее, врио губернатора Хабаровского края провёл первые кадровые перестановки и рассказал о них во время традиционного утреннего стрима в Instagram.