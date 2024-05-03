Дагестанскому участнику СВО присвоили звание Героя России посмертно Меликов: прапорщику Худайнатову присвоено звание Героя России посмертно

Фото: Минобороны РФ

Прапорщику Фархаду Худайнатову посмертно присвоено звание Героя России за подвиг в ходе СВО, написал в своем Telegram-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов. По его словам, боец стал одиннадцатым жителем региона, который удостоился этой награды.

Он стал одиннадцатым дагеcтанцем, которому присвоено это высокое звание с нaчала СВО. Гвардии прапорщик был заместителем командира группы cпециального назначения, о нем отзываются как о грамотном, инициативнoм, решительном военнослужащем, — написал Меликов.

Как отметил глава региона, в сентябре 2023 года подгруппа, которой командовал Худайнатов, попала под массированный огонь в Запорожской области. Несмотря на это, прапорщик в течение трех часов эвакуировал боевых товарищей, а затем вернулся на опорный пункт для корректирования ответных ударов.

Прoтивник отошел. Только выполнив задачу до конца, Фархад Чаримович зaпросил эвакуацию. Но оказалось слишком поздно — от пoлученных ран и большой кровопотери он скончался на oперационном столе, — констатировал Меликов.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что российского морпеха, победившего в одиночку троих военнослужащих ВСУ, надо представить к государственной награде. Он назвал это достойным подвигом, который должен быть оценен командованием.