Герой России призвал наградить морпеха, победившего троих бойцов ВСУ Генерал Липовой: победившего троих бойцов ВСУ российского морпеха надо наградить

Фото: МО РФ

Российского морпеха, который в одиночку победил троих военнослужащих ВСУ, надо представить к государственной награде, заявил NEWS.ru военный эксперт Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он назвал это достойным подвигом, который должен быть оценен командованием.

Это достойный подвиг, который должен быть оценен командованием. Бойца нужно представить к награде. Такими бойцами наша армия гордится. Предположу, что бойцы ВСУ не ожидали, что наш парень даст им такой отпор, думали, что легкая добыча. Думали, что втроем легко справятся, — сказал Липовой.

Ранее сообщалось, что мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ. Еще одного он взял в плен, а третьему удалось сбежать. Россиянин попал в засаду при проверке дома. В нем в этот момент было темно, и он не заметил украинских солдат, пока те не напали на него со спины.

Как предположил Липовой, морпех из Якутии вышел победителем из этой схватки благодаря навыкам рукопашного боя. Собеседник не исключил, что военный знал, что эта подготовка ему пригодится в критической ситуации. В Минобороны России эту ситуацию не комментировали.