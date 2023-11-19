Кока-кола из Афганистана появилась на прилавках в новых регионах России Mash: кока-кола из Афганистана и пепси из Ирана появились в новых регионах РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсонской и Запорожской областях на прилавках российских магазинов появились газированные напитки кока-кола и пепси, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, газировку завезли в Россию по параллельному импорту из Афганистана и Ирана.

Кока-колу и пепси прекратили поставлять в Россию после начала СВО, но поставки наладили из привыкших к изоляции Кабула и Тегерана, сообщает Mash. Так, завод в Афганистане функционирует с 2012 года и производит до 360 млн бутылок в год, а ингредиенты завозят из соседнего Пакистана. Похожая ситуация в Иране, отмечает канал.

«Санкционная» газировка уже продается в Херсонской и Запорожской областях по тем же ценам, что в Москве и Санкт-Петербурге. По информации Mash, стоимость напитков в алюминиевой банке составляет 74–75 рублей, в пластиковой бутылке — от 55 рублей.

Ранее на Украине компанию PepsiCo внесли в список «международных спонсоров войны». Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) также включило в соответствующий перечень производителя сладостей Mars. Перед этим в список также попали табачные компании Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI) и китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая маркетплейсом AliExpress.